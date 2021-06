Grands Reportages du 5 juin 2021 - Escroquerie sur la toile

Un reportage de Marion LeclercqImages : Vincent Kelner et Florent HayetMontage : Soline BraunProduction : Capa PresseUn mail, un clic et chacun d’entre nous peut un jour tomber dans les filets d’un escroc sur internet. De l’arnaque sentimentale aux faux investissements, en passant par la location de vacances imaginaire ou le véhicule d’occasion trafiqué, sur le web, les malfaiteurs redoublent d’imagination et la cybercriminalité ne cesse de progresser. Certaines victimes cherchent à obtenir réparation, d’autres mènent l’enquête dans l’espoir de voir leurs escrocs écroués.