Grands Reportages du 6 août 2023 - Familles de criminels

Après un drame, nos regards se tournent naturellement vers les proches de la victime. Pourtant, un crime peut anéantir bien au-delà des victimes «directes». Il y a aussi celles dont on ne parle jamais… par pudeur, par honte parfois, mais dont la vie ne sera plus jamais comme avant. Et si nous allions voir de l’autre côté ? Du côté des coupables ou plus exactement de leurs familles. Car l’assassin, lui aussi, a un père, une mère. La meurtrière, un frère, une sœur. Des innocents dont la vie a soudainement basculé, et qui se retrouvent souvent jugés, condamnés pour un crime qu’ils n’ont pas commis. Pendant plusieurs semaines, une équipe de « Grands Reportages » a recueilli les confidences de trois de ces familles, dont ceux de la mère de Jonathann Daval.