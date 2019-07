Grands Reportages du 6 juillet 2019 - Un été à Orly

C’est le deuxième plus grand aéroport de France et c’est aussi l’un des plus anciens. Orly accueille chaque été jusqu’à 115 000 personnes par jour. Les week-ends de grands chassés croisés, l’aéroport est en effervescence. Dans l’aérogare ou sur le tarmac, le personnel d’Orly se bat dans l’ombre pour accueillir et satisfaire au mieux les voyageurs. Mais la priorité reste d’assurer la sécurité…dans les aérogares mais aussi sur le tarmac. Durant tout l’été, nous nous sommes plongés dans cette fourmilière et avons partagé le quotidien des passagers et des employés de l’aéroport d’Orly.