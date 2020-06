Grands Reportages du 6 juin 2020 - Des transports peu communs...

Un reportage de Raynald Lellouche et Patrice Masini Images : Raynald Lellouche et Patrice Masini Montage : Raynald Lellouche / (Les productions du moment) Chaque jour, partout en France, toutes sortes d’objets volumineux ou fragiles, d'êtres vivants délicats circulent : pales d’éoliennes tellement longues qu’elles sont quasiment intransportables, instruments de musique si précieux que leur valeur est inestimable ou fauves grincheux qui passent d'un zoo à l'autre... Chaque transport est un défi à relever. Il y aussi des transports encore plus précieux, ceux qui donnent l'espoir de sauver une vie : les équipes médicales spécialisées dans les transplantations convoient d'un bout à l'autre de la France les organes qu'elles grefferont immédiatement à leurs patients. Chauffeurs, chirurgiens, ou soigneurs animaliers, tous appréhendent ces transports exceptionnels. Une équipe de Grands reportages a suivi quatre transports particuliers.