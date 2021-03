Grands Reportages du 6 mars 2021 - Jour J, la course contre la montre

Un reportage d'Auriane Baudin et Christophe WidemanImages : David Geoffrion, Bertrand Rubé, Florent Hayet et Guillaume BirotMontage : Virginie Letendre et Emmanuel CharierasProduction : Capa Rénover des joyaux du patrimoine ou en créer de nouveaux, c'est le pari que se sont lancés ceux que nous allons suivre. Mais plus que pour tout autre projet, quand le moment de l'ouverture approche, la tension monte. Des millions d'euros ont été investis dans chacun des chantiers. Aucune erreur n'est permise… Mais à quelques heures de l'ouverture, comme toujours, domine ce sentiment que rien n'est prêt. Nous avons choisi de nous intéresser à trois lieux emblématiques, trois projets pharaoniques : la rénovation totale d'un des plus vieux hôtels de Paris : Hôtel du Louvre, la création du Puy du Fou en Espagne et la restauration du château de Foix, en Ariège. Pendant des mois, nous avons suivi les travaux pour faire naître ou renaître ces lieux grâce au travail de trois passionnés : Fanny, Erwan et Pascal, qui ne vont ménager ni leur temps, ni leur énergie, quitte à prendre quelques risques.