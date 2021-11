Grands Reportages du 6 novembre 2021 - Les princes de Rungis

Un reportage de Philippe PoiretImages : Cyril ThomasMontage : Nicolas LartigueProduction : CapaEn 1969, les mythiques Halles quittent le ventre de Paris pour Rungis. Le plus grand marché de produits frais au monde est le lieu de tous les superlatifs. A 7 kilomètres de Paris, cet immense temple de la nourriture est une ville dans la ville, avec des entrepôts à perte de vue dans lesquels travaillent 12.000 personnes dont la mission est de nourrir un quart de la population française et 20 millions d'Européens. Sur ce territoire plus grand que la Principauté de Monaco, on trouve les meilleurs produits de nos terroirs, mais aussi du monde entier, au meilleur prix. Un grenier exceptionnel qui a ses rites, ses coutumes, ses secrets mais aussi ses "Princes". Durant plusieurs semaines nous avons découvert ces hommes et ces femmes qui chaque jour sélectionnent les meilleurs produits. Nous avons suivi ces dénicheurs de goûts, ces défricheurs de saveurs qui sont les véritables artisans de notre gastronomie à la française. Ils sont les héritiers de savoir-faire, qu'ils se transmettent de génération en génération au sein des " grandes familles " de Rungis. Ambitieux et passionnés, ces princes de Rungis sont habités par le respect des produits et la fierté de nourrir les autres.