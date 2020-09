Grands Reportages du 6 septembre 2020 - Internats, l'école de la vie

Un reportage de Cathelyne HemeryImages : Charles Maumy et Joseph HaleyMontage : Eric PagetProduction : Capa Presse Durant des décennies l’internat, le "pensionnat" comme on l’appelait, était une étape obligatoire pour les enfants qui habitaient à la campagne, loin des établissements scolaires ou pour ceux dont les parents n’étaient pas satisfaits. Aujourd’hui, les problématiques ont un peu évolué : comment faire pour mettre son enfant au travail ? Comment gérer la crise d’adolescence ? Comment limiter la consommation de téléphone et d’ordinateur ? Pour beaucoup, l’internat est le dernier recours. Pendant un an, nous avons suivi le quotidien des pensionnaires de deux internats français. L’un dans le Gers, l’autre dans l’Eure, réputé pour son niveau d’excellence… et sa rigueur.