Grands Reportages du 7 août 2021 - Un été au camping

Un film de Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac Image : Vincent Ferreira, Arnaud Faura, Valentin François Dit Hardy, Montage : Xavier Puyperoux, Anne Marty, Olivier LeplantProduction : Les productions du moment Le camping et les Français, c’est une histoire d’amour. La fréquentation des 8 000 établissements que compte l’hexagone ne cesse d’augmenter. L’an passé, plus de 20 millions de Français ont séjourné au camping au moins une nuit. Le temps d’un été, une équipe de « Grands Reportages » a suivi le quotidien de deux campings. L’un, à Argelès sur Mer, joue la carte des activités à profusion. L’autre, au Cap Fréhel, a opté sur le calme et la beauté de sa nature. Deux choix bien différents, mais une ambiance commune et inoubliable… celle d’un été au camping.