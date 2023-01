Grands Reportages du 7 janvier 2023 - Nouvelle vie : la quête du bonheur

Tout quitter pour la promesse d’une vie meilleure, c’est le pari que font de plus en plus de Français. Pour certains, le confinement a été un déclic, pour d’autres, changer de vie est une décision murement réfléchie. Pendant un an, nous avons suivi des déçus de la ville : ceux qui s’apprêtent à plier bagage en quête d’espace, de nature et surtout d’une vie plus calme en famille. Mais avant de goûter aux joies d’une vie au vert, le chemin est long et souvent pavé de sacrifices.