Grands Reportages du 7 janvier 2024 - A10 : l'Autoroute de tous les dangers

557 km de bitume entre Paris et Bordeaux… C’est la plus longue autoroute de France et l’une des plus fréquentées ! Des millions de véhicules, de camions, des patrouilleurs et même des éoliennes… Mais assurer la sécurité ou l’entretien d’une telle autoroute et de ses aires est un travail de chaque instant. Pendant près d’un an, nous avons découvert les coulisses de cette autoroute, avec ceux qui la font vivre !