Grands Reportages du 7 juin 2020 - Le berger tueur en série ?

Un reportage de Jean-Pierre Vergès et Eric LemassonImage : Alexandre GosseletMontage : Alexandre GosseletC'est sans doute l'un des pires tueurs en série que la France ait connu. Pendant des années, Michel Lambin passait pour un paisible éleveur de chèvres dans sa ferme isolée de Caussols sur les hauteurs de Grasse. Mais pour la justice, cet ancien petit voyou parisien aurait tué à dix reprises dans les années 1980 et 2000. Sept hommes ont été assassinés et trois ont disparu à tout jamais après l'avoir croisé. Des affaires qui, pour la plupart, non jamais été élucidées. Des «cold cases» oubliés de tous.Grace à l'interview exclusive de l'ex-compagne du «berger tueur», une équipe de Grands reportages s'est replongée dans ces vieux dossiers. Elle a aussi retrouvé d'autres témoins et les enquêteurs de l'époque. Ce numéro de Grands reportages retrace donc l'odyssée incroyable de Michel Lambin qui a réussi à échapper à la justice pendant de nombreuses années. Un homme violent et instable qui aurait tué par orgueil, cupidité ou jalousie. Un tueur compulsif qui aurait fait preuve d'une cruauté digne des pires films d'horreur.