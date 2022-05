Grands Reportages du 7 mai 2022 - Les secrets de la Sardaigne

Images : Karine Guillaumain A un jet de pierre de la Corse, la Sardaigne est une perle bien cachée de la Méditerranée. L’île a su préserver sa beauté brute et son authenticité grâce à ses habitants, les Sardes. Un peuple fier de sa culture vieille de 5 000 ans. Les Français qui ont découvert l’île et ceux qui en sont originaires, vont nous permettre d’en découvrir les charmes et les secrets. Des traditions qui se transmettent depuis la nuit des temps dans les vallées isolées du cœur de l’île, au renouveau incarné par la jeune génération, qui ne veut plus la quitter et cherche pour y vivre à attirer les touristes avec de nouvelles formes de séjour, ou qui remue ciel et terre pour trouver des débouchés économiques à l’artisanat local, menacé de disparition. Pendant un an, nous avons suivi des Français et des Sardes bien décidés à préserver coûte que coûte les trésors de la Sardaigne et partager leurs rêves et leurs espoirs pour que ce patrimoine immatériel continue à traverser les siècles.