Grands Reportages du 7 octobre 2023 - Voisins : une guerre sans fin

Haie mitoyenne mal entretenue, problèmes de bruits ou carcasses de voitures sur un chemin commun, les motifs de tensions entre voisins sont infinis. Et cela peut rapidement s’envenimer et durer de longues années. Un Français sur trois serait en conflit avec ses voisins… Parfois les médiateurs ou les conciliateurs arrivent à trouver une solution. Mais en général le chemin vers le compromis est long est semé d’embuches. Pendant plus d’un an une équipe de «Grands reportages» a suivi des familles au bord de la crise de nerfs. La raison : leurs voisins !