Grands Reportages du 8 avril 2023 - En guerre contre le bruit

Vivre dans l’enfer du bruit, c’est le quotidien de près de 25 millions de Français. Selon la dernière étude de l’Organisation Mondiale de la Santé, le bruit est la deuxième cause environnementale de mortalité dans le monde, juste derrière la pollution atmosphérique ! Source de nombreuses pathologies, il engendre troubles du sommeil, obésité, diabète, anxiété, ou encore maladies cardiovasculaires. Pas toujours évidentes à prouver, les nuisances sonores font souvent débat. Reste que ce fléau des temps modernes gâche la vie de plus d’un Français sur trois…nuit et jour, à la ville comme à la campagne. Pendant six mois, nous avons suivi le quotidien de ces Français, qui ont fait du bruit l’ennemi numéro 1.