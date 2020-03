Grands Reportages du 8 mars 2020 - Les chasseurs de mannequins

Un reportage de Vanessa Dubreuil et Julie SamuelImages : Franck Debras, Mathieu Huou et Vincent KelnerMontage : Charlotte DubocAgence de presse : KM Productions Claudia Schiffer, Kate Moss ou Gisele Bündchen, des top models dont les noms sont mondialement connus. Leur succès, elles le doivent pourtant à une personne, un chasseur de mannequins qui un jour a su discerner leur potentiel. Dans la rue, à l'étranger et parfois là où on ne les attend pas, ces chasseurs tentent de débusquer les stars de demain. Ils scrutent les visages, observent les silhouettes, dissèquent les personnalités. Pendant plusieurs mois, les équipes de Grands reportages ont suivi quatre chasseurs de mannequins, à la recherche de la perle rare.