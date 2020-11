Grands Reportages du 8 novembre 2020 - 13 Novembre : le retour à la vie

Un reportage d’Emilie LançonImage : Francois Gagnant - Guillaume Viart - Julien NativelMontage : Jérôme Prouvost Production : Elephant & Cie 131 morts, 413 blessés. Les attentats du 13 novembre 2015 sont les plus meurtriers que la France ait connus. Lors de ces attaques terroristes coordonnées au stade de France, sur les terrasses des cafés de l’Est parisien et au Bataclan, le pays a connu l’horreur. Mais une fois l’émotion nationale passée, que deviennent les victimes ? Depuis 5 ans, dans l’ombre, toutes essaient de se reconstruire. Un travail long et douloureux à la hauteur du traumatisme qu’elles ont vécu.