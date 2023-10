Grands Reportages du 8 octobre 2023 - Du collège des Maharadjahs à l’école du cirque : des formations d’excellence - Episode 1

La sélection y est redoutable et l’on vient parfois du bout du monde pour y entrer... Les écoles d’excellence forment leurs élèves pour qu’ils deviennent les meilleurs, chacun dans leur domaine. Ingénieurs à l’école militaire de «Polytechnique», diplomates au «Mayo», le luxueux collège des Maharadjahs, en Inde, Sommelier de haut vol à la « Kedge wine school », ou artiste de cirque à «L'école nationale de Montréal» ; chacune de ces formations exige beaucoup de sacrifices… Pour faire partie de l’élite, il ne suffit pas d’être bon, il faut être le meilleur… Pendant plus d’un an une équipe de «Grands Reportages» a suivi des étudiants dans chacune de ces écoles. Une série documentaire en deux épisodes.