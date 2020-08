Grands Reportages du 9 août 2020 - Je voudrais être un artiste

Un reportage de Romain Marchal et Delphine KluzekImage : Michel Tardy, Tony Casabianca Julie DardeMontage : Vincent Gobert avec Damien BoisCAPA PRESSE Ils ont entre 9 et 20 ans et rêvent de fouler un jour la piste aux étoiles. Ils ont du talent, de l'envie et de la passion. Pendant plusieurs mois une équipe de « Grands Reportages » a suivi Ewa, Rémy, Yuna, Célian et Amélie…tous voudraient devenir « artistes » et y consacrent leur vie. Chant, danse, cirque, théâtre, dans leurs écoles de spectacles ils apprennent la scène, perfectionnent leur art et découvrent surtout la compétition et le stress des représentations.