Grands Reportages du 9 janvier 2022 - Mon chantier, ma galère

Un reportage de Alex GaryImages : Alex GaryMontage : Alex GaryProduction : H.T.OChaque année, 5 millions de Français se lancent dans la rénovation de leur habitat… et la moitié reconnait vivre de belles galères…Refaire un parquet, transformer la cuisine, ajouter une extension à la maison sont des travaux parfois d’envergure, avec leur lot de surprises… Mais cela tourne parfois au cauchemar. Une maison entière à refaire seul, faute de moyens ; un château dont le chantier est interminable ; des artisans peu scrupuleux qui partent avec l’argent sans terminer le travail… Pendant plus d’un an, nous avons suivi ces Français dont le chantier est devenu une obsession.