Grands Reportages du 9 juillet 2022 - Apprenties du bout du monde

Images : Pierre-Yves Deheuninck, Damien Augeyrolles, Laure Granjon et Vincent PerretLa France est réputée dans le monde entier pour l’excellence de son artisanat et de sa gastronomie. A tel point que tous les ans de plus en plus d’étrangers viennent étudier notre savoir-faire. La France est ainsi l’un des quatre pays au monde qui accueille le plus d’apprentis étrangers. Cuisine, lutherie, arts décoratifs, des milliers de jeunes convergent ainsi de tous les continents, pour suivre dans nos écoles des formations mondialement connues, mais aussi partager notre art de vivre. Pendant un an, nous avons suivi quatre jeunes femmes venues de pays lointains et curieuses de nos savoir-faire et de notre culture. Au fil de leur apprentissage elles découvriront, avec des regards différents, la richesse de notre patrimoine culturel et de nos terroirs, dans des secteurs aussi variés que la gastronomie, la lutherie, le décor mural ou la confection de fromages.