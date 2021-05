Grands Reportages du 9 mai 2021 - Leurs défis : redonner vie à des églises

Un reportage de Bruno TimsitImages : Maxime SoulardMontage : Olivier LeplantProduction : 17 juin mediaLe 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûlait… et avec elle nombre de ses œuvres, ses vitraux ou sa charpente. Par chance, la France compte des artisans spécialistes des églises ou des cathédrales, parmi les plus réputés du monde. Ces artisans s’inscrivent dans la lignée de ceux qui, au fil des siècles, ont façonné le patrimoine religieux français. Grace à eux, rien ne parait impossible, pas même reconstruire la grande cathédrale à l’identique. Pendant un an, nous avons suivi quatre d’entre eux dans la réalisation de projets exceptionnels.