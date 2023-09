Grands Reportages du 9 septembre 2023 - La vie après la prison

En France, 80 000 hommes et femmes sortent, chaque année, de prison. Ils doivent alors réapprendre la vie «du dehors», retrouver un logement, un travail, et parfois renouer avec leur famille et assumer ce « trou » dans leur CV. Ce travail commence souvent en détention, grâce à des dispositifs nouveaux, des aménagements de peines, qui leur permettent d’avancer pas à pas vers la liberté. La sortie de prison représente pour les détenus un défi parfois encore plus difficile à relever que l’incarcération elle-même. Addictions, argent facile, fragilités psychologiques… autant d’obstacles à éviter pour ne pas retourner en cellule. Près d’un ex-détenu sur trois récidive dans l’année de sa sortie de prison. Pendant près d’un an nous avons suivi 3 détenus, hommes et femme, depuis leur cellule jusqu’à leurs premiers pas de citoyens libres. Un chemin semé d’embuches…