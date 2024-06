Grands Reportages - Grands mariages à petits prix

Chaque année, plus de 400 000 Français se disent "Oui" ! L’occasion de se jurer fidélité, mais aussi de faire une grande fête réunissant amis et famille. Mais célébrer son amour peut coûter cher : 12 000 euros en moyenne, pour 80 invités. Un luxe inaccessible pour certains, qui choisissent de faire autrement. Nous avons suivi trois couples qui font tout pour faire baisser la facture de ce qui doit être le plus beau jour de leur vie. Ils nous ont prouvé qu’avec un peu d’imagination et parfois de culot… On peut faire un grand mariage à petit prix.