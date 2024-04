Grands Reportages - Héritages empoisonnés

Comment gérer un héritage ? Si certains découvrent de bonnes surprises à la lecture d’un testament, pour d’autres le cadeau s’avère parfois…empoisonné ! Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des familles françaises et une municipalité qui se démènent pour conserver ou se débarrasser d’un héritage trop encombrant, voire même qui peut leur coûter de l’argent. Thibault Paillot de Montabert a hérité d’un château en ruines, par fidélité à ses ancêtres, il tente de le conserver, mais décrochera-t-il les subventions nécessaires pour pouvoir l’ouvrir au public et générer des profits ? Dans la famille Passenaud, les 3 enfants doivent gérer l’impressionnante collection de camions de leur père dont c’était la passion. 180 pièces de collection, 60 camions dont ils ne savent que faire…les factures s’accumulent et les camions prennent la poussière…Ils ont décidé d’organiser une vente aux enchères pour que cet héritage ne finisse pas à la ferraille. C’est une généalogiste qui a appris à Dorothée que son cousin lui léguait...un appartement squatté ! Impossible d’estimer le bien puisque celui qui l’occupe refuse d’ouvrir les portes. La situation semble bloquée, et Dorothée ne sait pas encore si elle va pouvoir garder ce bien qui risque de lui coûter plus cher qu’il ne lui rapportera. La villa de Roses est une épine pour la municipalité de Lambersart : un couple de la commune leur a légué leur maison pour qu’elle devienne un lieu d’exposition. Mais la mise aux normes de villa coûte déjà plus cher que la valeur du bien ! Et cet héritage déchire déjà le conseil municipal et la commune.