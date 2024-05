Grands Reportages - Les experts - Episode 2 : tu seras expert mon fils

Suite de l’histoire de Julien et Marc. Suite de l’histoire de Naomie et Sylvie Et puis surgit une nouvelle histoire, celle de Vincent, expert gemmologue. On le suit dans un de ses voyages, une de ses aventures. Il est mandaté par une compagnie minière pour savoir si ça vaut le coup d’aller forer en Zambie où l’on a trouvé un filon de pierre précieuse : des rubis. Il doit sonder les sols (c’est son métier) mais aussi sonder les coeurs et les intentions de chacun sur place (c’est son talent). Il doit savoir quelles sont les intentions des premiers mineurs arrivés, de la police locale et du chef du village. Et savoir s’ils vont lui mettre un peu ou beaucoup de bâtons dans les roues. C’est un long chemin qu’est celui de Vincent. Voilà aussi, dans cet épisode 2, Alexandre Millon, commissaire-priseur. Il a mandaté deux expertes (Elvire Poulain-Marquis pour les livres anciens et Cécile Ritzenthaler pour les tableaux anciens) pour organiser une vente autour de la succession de Maurice Druon, auteur des « Rois Maudits » (et donc père de « Games of Trone » dont la série est inspirée). Il y a tout un manoir à expertiser, des pièces inédites à découvrir, un univers à faire revivre. Surtout des ponts entre le passé et le présent à mettre en lumière. Maurice Drunon était un personnage éclectique et singulier : académicien, à la fois conservateur et esprit libre, résistant, auteur du « Chant des Partisans » et amateur d’art. Elvire et Cécile vont à la chasse au trésor, Alexandre magnifie et met en scène leurs découvertes. A milles lieux de l’univers de Druon, Michaël, l’expert agricole, est appelé à intervenir pour arbitrer une histoire d’eau. Dans la campagne bourguignonne, l’eau est devenue un enjeu majeur à mesure que les sécheresses s’enchainent d’année en année et que les nappes phréatiques se tarissent. C’est un cours d’eau dont la dérivation intéresse trois parties qui ne sont pas du tout d’accord entre elles. Michaël, au milieu de tout ça, et les pieds dans l’eau, va devoir trancher. Et savoir à qui est cette eau qui coule par le fait de la nature, et qui est aujourd’hui si précieuse.