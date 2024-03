Grands Reportages - Objets d’art : à la poursuite des trafiquants

Pillages, vols, contrefaçons... Le trafic de biens culturels serait devenu le 3ème marché parallèle le plus rentable au monde après celui des stupéfiants et des armes. Un marché estimé à 7 milliards de dollars par an et qui prend chaque année, un peu plus d’ampleur. Pour les Forces de l’ordre, les archéologues et les historiens, traquer les contrebandiers de l’art est devenu une priorité afin de ne pas perdre la trace de notre Histoire. Pendant plusieurs mois une équipe de « Grands Reportages » a suivi des femmes et des hommes qui consacrent leur vie à la recherche d’objets d’art et font tout pour mettre fin aux trafics.