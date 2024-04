Grands Reportages - Veuves noires - Episode 3 : Prises au piège

Épisode 3 : Les prédatrices Enfin, nous allons plonger dans les méandres de la préméditation, à travers les parcours de Patricia Dagorn et Aurore Martin. Pour ces prédatrices, la chasse a commencé avant même l’identification de la victime. Chacune a sélectionné ses proies sur des critères précis : des hommes riches, fragiles ou isolés, facilement manipulables. Avant même la rencontre de leur cible, elles avaient déjà un plan précis, un scénario établi pour parvenir à leurs fins. Elles sont l’archétype des veuves noires parce que leur projet criminel est indissociable de leur vie sentimentale Patricia, l’empoisonneuse en série, et Aurore, la comédienne machiavélique, incarnent deux versions d’un même profil de “veuve noire” calculatrice, froide, sans affect et sans émotion. Si Patricia a agi absolument seule et dans son propre intérêt, il semble qu’Aurore ait été téléguidée par son amant et mentor. A moins qu’il ne s’agisse d’un autre faux-semblant et d’une ultime manipulation …