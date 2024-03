Grands Reportages - Vol d'identité : un enfer

Chaque année 2 500 Français sont victimes d’usurpation d’identité. Avec parfois des conséquences irréversibles. Comment combattre ces escrocs et reprendre possession de sa vie ? Daniel et Dina sont dans une situation dramatique : leur dette cumulée atteint les 20 millions d’euros ! Nous suivrons leur combat pour tenter de faire triompher la vérité. José, père de famille, ne peut pas reconnaître sa fille ni se marier avec sa femme. Son usurpateur aurait déjà une femme et 6 enfants. Nelly et Patrick ont signé un compromis de vente pour la maison de leur rêve, mais Nelly vient de découvrir son fichage à la Banque de France. Une personne aurait subtilisé son identité pour contracter plusieurs prêts. S’ils n’arrivent pas à prouver l’usurpation d’identité et leur bonne foi ils devront renoncer à leur maison. Romain se bat depuis 14 ans pour obtenir justice ! Victime d’usurpation depuis ses 18 ans, il est endetté de 30.000 euros, mais refuse pas baisser les bras.