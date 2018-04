Reportages découverte du 1 avril 2018 - Une saison au Normandy

Une saison au NormandyUn reportage de Jérôme SesquinImages : Christophe Maizou et Sébastien BatelMontage : Anne-Julie Toullec Deauville, sa plage immense, ses parasols multicolores et ses célèbres planches. Des images qui ont fait de cette petite ville normande une cité balnéaire célèbre dans le monde entier. Des clichés immortalisés par le film Un Homme et une Femme, de Claude Lelouch. Mais la ville compte deux autre emblèmes : son palace, le Normandy et son casino voisin. Inaugurés il y a plus d’un siècle, ils sont le pied-à-terre de la bourgeoisie parisienne aux beaux jours. Des premiers week-ends du printemps jusqu’au Festival du Film Américain en septembre, une équipe de Reportages découverte a posé ses valises dans ce symbole du luxe à la française. Avec Tom l’apprenti barman, Christophe le directeur, Laura la jeune croupière en formation et Jean-Pierre en charge de l’artistique dans le palace, nous allons découvrir les coulisses de cet hôtel mythique.