Reportages découverte du 1 juin 2019 - Sur la route... Napoléon

C’est une route mythique ! Si on l’appelle "route Napoléon", c’est parce que c’est ce chemin qu’a emprunté l’empereur Bonaparte lors de ses 100 jours de reconquête du pouvoir. De retour de l’Île d’Elbe, le 1er mars 1815 il débarque à Golfe Juan et remonte ensuite vers Paris en passant par les Alpes. De Golfe Juan jusqu’à Grenoble. Sinueuse, elle traverse 340 kilomètres de paysages étonnants et variés. Entre Méditerranée et Alpes, on y découvre notamment l’arrière-pays niçois, les paysages escarpés du Verdon, les cols et les sommets des Alpes du Sud. Cette route historique est aussi un territoire d’aventures humaines et de personnages passionnés qui la font vivre.