Reportages découverte du 10 mars 2019 - En chemin vers la lumière

C’est une aventure unique en France : onze jeunes qui vont vivre l’histoire de leur vie et se reconstruire. Des filles et des garçons âgés de 16 à 24 ans, qui étaient jusque-là en échec scolaire, rejetés de toutes parts. Ils ont connu l’abandon, la rue pour certains et n’ont jamais trouvé leur place dans une société sans cesse plus dure. Pourtant ils s’accrochent, ne lâchent rien. Durant sept mois, le temps d’un service civique, ils vont intégrer "La classe départ". Aux côtés de Perrine et Bruno, un couple "d’artistes-éducateurs" qui a créé l’association l'Envol, ils vont partager un projet un peu fou : monter sur scène pour y jouer leurs propres vies. A l’issue des sept mois, la confiance en eux regagnée, la plupart retourneront dans le système scolaire ou trouveront un travail.