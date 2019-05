Reportages découverte du 11 mai 2019 - Les as du bricolage

Percer, visser, scier… La passion du bricolage semble avoir envahi la France ! Trois Français sur quatre se disent "bricoleurs". La plupart d'entre nous en font un simple loisir le week-end pour faire des économies. Mais d'autres, plus aguerris, n'hésitent pas à se lancer dans des chantiers hors-normes ! Pendant un an, dans toute la France, nous avons suivi des femmes et des hommes, prêts à tout pour refaire une pièce ou construire de leurs mains la maison de leur rêve…