Reportages découverte du 11 novembre 2018 - Des artisans à la conquête du monde

Des artisans à la conquête du monde Un reportage de Bertrand Aguirre et Rémi CadoretImages : Rémi Cadoret Montage : Manuel GuillonAltapress - CBA production Dans l’art mais aussi dans la gastronomie ou la mode, le savoir-faire Français est réputé dans le monde entier. Pendant six mois, une équipe de « Reportages découverte » a suivi trois entreprises familiales françaises porteuses d’un savoir-faire rare et d’exception. Des maisons qui ont choisi de se battre pour conquérir de nouveaux pays pour faire rayonner le made in France à l’étranger. Des aventures humaines qui nous emmènent à New York, à Dubaï et à Londres...