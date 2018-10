Reportages découverte du 13 octobre 2018 - La justice fait ses cartons

Un reportage de Damien Kéro et Victor CastanetImages : Yaël GoujonMontage : Stéphanie DumesnilProduction : Spinnaker productions C’est l’un des plus vieux tribunaux d’Europe. Depuis plus d’un millénaire, le palais de justice de Paris, sur l’île de la Cité, est le centre névralgique de la justice française. Les plus grands procès y ont eu lieu : celui de Marie-Antoinette, de Landru, de Pétain. Mais face à la vétusté du bâtiment et au manque de place, le ministère de la justice a décidé de transférer le TGI de Paris dans un bâtiment ultra moderne, Porte de Clichy. Un déménagement historique qui va bouleverser les habitudes de 3500 professionnels de la justice : avocats, magistrats, greffiers. Les chiffres donnent le tournis : 150.000 mètres carrés, 38 étages, 160 mètres de haut, 90 salles d’audiences… Le nouveau Palais de Justice de Paris, appelé sobrement «Tribunal de Paris» rassemble sur un seul site l'ensemble des services du tribunal de grande instance. Le tout dans un bâtiment ultramoderne, soucieux de l'impact écologique, ouvert mais sécurisé, où des jardins suspendus prendront place sur quatre niveaux... Exceptionnellement une équipe de Reportages découverte a pu suivre le déménagement des services les plus sensibles.