Reportages découverte du 14 avril 2018 - Made in France

Made in FranceUn reportage d'Anne RichardImages : Mikaël Lefrançois, Matthieu Buirette et Valerio CarignanoMontage : Tania GoldenbergProduction : Tournez s’il vous plaît Depuis quelques années, le "Made in France" revient en force. 70 % des Français se disent prêts à payer plus cher pour acheter des produits fabriqués en France. Mais derrière ce slogan se cachent des réalités parfois surprenantes. Surfant sur cette vague, des petits entrepreneurs se lancent dans l’aventure, en famille ou entre amis. Malgré les obstacles, ils ont tous la passion chevillée au corps et sont convaincus que la mondialisation n’est pas une fatalité... Rencontre avec Blandine, Thomas, Olivier et Mathieu, les combattants du "Made in France" !