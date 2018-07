Reportages découverte du 14 juillet 2018 - Les secrets des Champs-Elysées

Les secrets des Champs-ElyséesUn reportage d’Hugo Van Offel et Bertrand AguirreImages : Rémi Cadoret, Arnaud Mouillevois et Anne-Laure LanguilleMontage : Arnaud MouillevoisProduction : Alta Press On dit d'elle que c'est la plus belle avenue du monde : entre la Place de la Concorde et l’Arc de Triomphe, les Champs-Elysées concentrent des dizaines de restaurants, boutiques de luxe et palaces. Chaque jour, plus de 300’000 personnes y passent mais ne voient pas forcément ce qui s’y passe. Pendant 6 mois, une équipe de « Reportages découverte » a filmé les coulisses de ces lieux mythiques.