Reportages découverte du 14 octobre 2018 - Nouvelle-Calédonie, la France inconnue

Nouvelle-Calédonie, la France inconnueUn reportage d'Emmanuel Ostian et Laure-Anne BerrouImages : Grégory Roudier et Fabien CailleauMontage : Lucie DerailProduction : EMP C'est la France du bout du monde, à 16 000 kms de la métropole. Ici, la République s'est adaptée au mode de vie ancestral. Sur le "Caillou", comme on le surnomme, les tribus ont encore des droits coutumiers et la culture kanak est respectée. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte est allée à la rencontre de cette France qui n'a pas tout à fait les mêmes codes que la métropole. Justice, médecine, gastronomie, art de vivre. Tout est français et pourtant, tout est différent.