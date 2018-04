Reportages découverte du 15 avril 2018 - L'appel de l'Andalousie

L’appel de l’AndalousieUn reportage d’Emilie RefaitImages : Grégory SciéMontage : Virginie BernardProduction : Durite Productions Un paysage de Far West… à deux heures à peine de la France. Un monde à part où dans certains villages, on va encore au café à cheval… L’Andalousie. A la frontière de l’Europe et de l’Afrique, au confluent de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée, de Cadix à Séville en passant par Malaga et Cordoue, la région attire, chaque année, plusieurs millions de touristes français. Séduits par le rythme de vie, le climat ou la culture, de plus en plus d’entre eux tombent amoureux de cette région et décident de s’y installer… Pendant plusieurs mois une équipe de Reportages découverte a suivi des Français qui se sont inventés une nouvelle vie dans cette région si proche de la France et tellement différente.