Reportages découverte du 15 juin 2019 - Paris et ses jardins secrets

C’est un poumon vert, un petit monde à part qui offre aux parisiens un peu de répit, loin de l’agitation et de la pollution. Un héritage du passé, soigneusement entretenu par une armée de jardiniers. Royaux ou romantiques, les jardins sont pris d’assaut l’été, lorsque le thermomètre rend la ville étouffante et délaissés en hiver, quand plantes et pelouses sont au repos. Par métier ou par passion ou les deux à la fois, des jardiniers consacrent leur vie aux jardins de Paris. Ils nous entrainent dans les coulisses végétales de la capitale la plus boisée d’Europe.