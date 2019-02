Reportages découverte du 16 février 2019 - 7 jours, 7 nuits à Clermont-Ferrand

C’est une ville discrète, flanquée au pied de la chaîne des Puys. Clermont-Ferrand a pourtant une histoire forte et de ses savoir-faire uniques, à l’image de sa cathédrale noire, en pierre de Volvic, fièrement dressée au milieu de la ville. Entre modernité et tradition, 143 000 habitants font aujourd’hui battre le cœur de Clermont-Ferrand. Pendant sept jours et sept nuits, cinq d’entre eux vont nous faire découvrir cette ville aux identités multiples.