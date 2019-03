Depuis quelques années les vides greniers sont toujours plus nombreux en France. On en recense plus de 50 000 par an. Un chiffre qui témoigne du succès de ce loisir singulier confinant chez certains à l’obsession : chiner. Le temps d’une saison de « chine », du printemps à l’automne, une équipe de « Reportages Découverte» a suivi quelques-uns de ces amoureux de la brocante.