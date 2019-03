Reportages découverte du 17 mars 2019 - Au Bon Marché : mythe et réalité

C’est l’un des plus anciens « grands magasins » du monde. Celui qui a servi de modèle à bien d’autres. Ses fondateurs, Marguerite et Aristide Boucicaut, en firent en 1852 un laboratoire qui pose alors les bases d’une révolution commerciale. Précurseur à sa création, le grand magasin entend bien le rester aujourd’hui à l’ère des achats sur internet. Ici, rien n’est trop audacieux pour attirer le chaland. Expositions, animations, invitations de stars de l’art ou de la musique, le Bon Marché crée l’événement. Sa Grande Epicerie, quant à elle, est devenue un temple de la gastronomie internationale. Pendant près d’un an, nous avons suivi le quotidien de ceux qui font le succès du Bon Marché…ils nous ont ouvert les coulisses de ce grand magasin pas comme les autres.