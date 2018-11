Reportages découverte du 17 novembre 2018 - Les fondus du chocolat

Un reportage de Alex GaryImages et montage : Alex Gary (HTO PRODUCTIONS)En France, on dévore le chocolat. En moyenne, 7 kilos par personne, chaque année. Qu’il soit noir, blanc, sous forme de gâteaux ou de petits carrés à déguster, le chocolat ne laisse personne insensible. On dit souvent qu’à la question de savoir si on aime ou pas le chocolat, 9 personnes sur 10 avouent l’aimer… et que le dixième ment. Avec Christophe Bertrand, le chocolatier qui veut révolutionner la production de fèves de cacao au Cameroun, Laura Ramalho une jeune architecte qui s’est lancée dans un concours de pâtisserie amateur, Victoire Finaz qui élabore une collection de chocolats aux saveurs du Sud et Philippe, petit-fils de Paul Bocuse qui va réaliser un gâteau aux dimensions exceptionnelles, plongée dans un univers fort en sensations et en plaisirs partagés…