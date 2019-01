Reportages découverte du 19 janvier 2019 - Permis de conduire et permis de combines

Un reportage de Carole REGUILLON et Sylvie MILLETImage : Charles MAUMY et Candice BAUDINMontage : Sylvie MILLET Production : Capa Presse C’est un passage obligé, synonyme de liberté. Tous les ans, plus d’un million et demi de Français se présentent à l’épreuve du permis de conduire et le décrocher n’est pas si simple ! Alors les candidats cherchent des alternatives et tous les moyens sont bons pour obtenir le précieux sésame. En revanche il semble beaucoup plus facile à perdre. En France, 600 000 automobilistes conduiraient sans permis et près de 3 millions avec un faux document…un chiffre en constante augmentation. Pour mieux comprendre une équipe de « Reportages découverte » a mené l’enquête. Candidats au permis, moniteurs d’auto-écoles victimes d’une concurrence acharnée de sociétés low cost, conducteur sans permis ou encore policier spécialisé dans la traque de faux permis…tous ont accepté d’être suivis…une enquête édifiante.