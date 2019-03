Reportages découverte du 2 mars 2019 - Je vis ma passion

- Je vis ma passion :Un reportage de Cécile Madronet Images : Michaël Merle et Sylvain Thévenard Montage : Michaël Merle (TGA News) Vivre sa vie, sa passion, profiter du jour présent, quels que soient les obstacles qui se présentent… C'est peut-être la recette du bonheur. Hubert, Deborah et Ismaël en ont fait une ligne de conduite. Ils auraient pu se soumettre aux contraintes de l'âge, à une vie toute tracée ou à la souffrance du handicap. Ils ont choisi de vivre leur passion, d'aller au bout de leurs rêves pour construire la vie qui les rend heureux. Trois portraits étonnants et émouvants.