Reportages découverte du 20 avril 2019 - Les secrets de Notre-Dame de Paris

Un reportage de Sabine PaciniMontage : Alexandra Diaz et Peggy Semmler 5Bis Productions Avec près de 14 millions de visiteurs par an, Notre-Dame de Paris est le monument le plus visité au monde, devenu au fil du temps un symbole de Paris et de la France. Pourtant, il y a deux Notre-Dame de Paris : côté pile, cette majestueuse cathédrale très prisée des touristes et qui propose cinq messes par jour. Côté face, à l'abri des regards, se cache un autre Notre-Dame beaucoup moins connu, un univers de merveilles, de secrets et aussi de combats. C'est un lieu protégé du public, parfois derrière des portes blindées. Seuls quelques rares privilégiés ont accès aux secrets de Notre-Dame.Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a pu suivre ces gardiens du temple… dans l'intimité de Notre-Dame de Paris. Tous œuvrent au bien-être de la "vieille dame".