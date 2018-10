Reportages découverte du 20 octobre 2018 - Artisans et champions du monde

Un reportage d'Agnieszka Ziarek et Christophe BuschéImages : Christophe BuschéMontage : Oriane Denneulin et Virginie LetendreCapaIls sont menuisiers, tailleurs de pierre, cuisiniers, fleuristes ou peintres. 1 300 compétiteurs de plus de 62 pays à travers le monde. Parmi eux, 38 champions français venus porter haut les couleurs du pays aux 44èmes Olympiades internationales des métiers qui ont eu lieu à Abu Dhabi du 15 au 18 octobre. L'occasion pour ces jeunes de moins de 23 ans de faire valoir l'excellence à la française dans les métiers de l'artisanat. Une équipe de Reportages découverte a pu les suivre pendant plus de six mois… Des artisans qui se préparent à la façon de sportifs de haut niveau.