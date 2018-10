Reportages découverte du 21 octobre 2018 - Fondus de fromage

Un reportage de Christine LeniefImages : Bertrand Bolzinger, Damien Saugues, Philippe Leweurs, Christine Lenief et Jérôme PavlowskiMontage : Loïc Célarié et Philippe Leweurs Production : C Presse La France est le pays du fromage. Avec plus de 1 600 sortes différentes, aucun autre pays n’a une telle diversité. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suivi ceux qui se battent pour mettre à l’honneur ce symbole de notre terroir. A Nancy, Philippe a pour passion de retrouver des fromages oubliés. A la fromagerie de l’abbaye d’Echourgnac, les 22 moniales elles, font tout pour défendre leur tradition... En Argentine, une autre Française jusque-là sans expérience se lance dans l’aventure... Elise produit ses propres petits chèvres avec pour but de les vendre dans les meilleurs restaurant de Buenos Aires. A Paris, Christophe rêve quant à lui de remporter le titre mondial du meilleur fromager. Plongée dans le monde délicieux du fromage.