Reportages découverte du 22 avril 2018 - Si on changeait la déco ?

Si on changeait la déco ?Un reportage de Benoîte JuneauxImages : Lucas Robin, Raoul Seigneur, Nicolas Grimard et Yvon Le GallMontage : Benjamin AmbardProduction : Wild Angle Productions La déco est l'une des premières passions en France. Construire ses propres meubles en carton, restaurer de vieilles caravanes ou réaliser des décors de film. Longtemps réservé aux professionnels, l'engouement est désormais général. De l'amateur novice au maître d'art, nous avons suivi durant six mois quatre amoureux du "beau", de la conception jusqu'à la réalisation de leurs projets décoratifs.