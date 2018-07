Reportages découverte du 22 juillet 2018 - Boulle, la Mecque des métiers d'Art

Un reportage de Michel Brunet et Pascal LorentImages : Pascal Lorent et Yann Figuet Montage : Patrick ClémentProduction : Courrier Sud L’école Boulle, créée en 1886 dans le quartier historique des métiers de l’ameublement de Paris, forme depuis plus de 130 ans l’élite des artisans. La filière "Métiers d’art", qui a fait la réputation de l’établissement, dans le monde entier, regroupe treize ateliers. Nous avons suivi pendant plusieurs mois les élèves de l’école dans trois des ateliers les plus prestigieux.